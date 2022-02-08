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В Кремле оценили влияние частых рабочих встреч на здоровье Путина

Песков: плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Путина

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Sputnik/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Все хорошо. Здоров», — рассказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос агентства о здоровье Путина, который немного покашливал во время заседания Совета по науке и образованию.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Накануне встреча лидеров Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина прошла в Кремле. Путин назвал ее «содержательной» и «полезной».

До этого Путин прибыл в Пекин, где он принял участие в церемонии открытия Олимпиады и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Чуть ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Москве выпили шампанского с соблюдением дистанции.

Путин извинился за то, что общаться приходится с соблюдением социальной дистанции. По его словам, это не помешало обсудить все важные вопросы.

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