В МИД ЛНР заявили о неминуемом международном суде над Порошенко за геноцид жителей Донбасса

Первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока отметила в беседе с «Газетой.Ru», что бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет избежать международного суда за геноцид жителей Донбасса.

«Можем сказать, что Петру Порошенко действительно стоит задуматься о поиске места, куда, возможно, придется уезжать от «справедливого» украинского возмездия. Но, на наш взгляд, Порошенко не стоит забывать, что политическое убежище сможет уберечь его от политически мотивированной расправы на территории Украины, но не станет препятствием для международного разбирательства по факту военных преступлений, геноцида жителей Донбасса, одним из непосредственных инициаторов, идейных вдохновителей и спонсоров которого он являлся», — отметили в МИД ЛНР.

Сорока добавила, что у руководства России есть понимание, что политические руководители Украины, пришедшие к власти в результате вооруженного государственного переворота, уже давно не придерживаются буквы закона и принципов гуманизма в отношении граждан своей страны.

Ранее депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко в разговоре с «Газетой.Ru» высказал свое отношение к предложению президента России Владимира Путина предоставить убежище бывшему главе Украины Петру Порошенко. Он посчитал его великодушным, но подчеркнул, что в ДНР экс-президента Украины ждет пожизненное заключение.