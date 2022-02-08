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Макрон: Путин пообещал не провоцировать эскалацию на Украине

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил в ходе своих встреч с лидерами России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым минским соглашениям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.

Встреча Макрона с Путиным проходила накануне, 7 февраля, и продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция, после которой стороны проговорили еще около 20 минут.

Однако после французский лидер заявил, что в ходе их встречи чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись в Мариинском дворце.

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