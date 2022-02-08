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Джабаров: Лондону нужен «любой конфликт» с Россией, чтобы пожаловаться «старшему брату»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ранее тот заявил, что Британия готова усилить батальон НАТО в Эстонии, а также планирует отправить истребители и корабли для защиты Юго-Восточной Европы.

«Они провоцируют Россию на любой конфликт, чтобы потом быстренько убежать к старшему брату в Вашингтоне и сказать: натовцев обижает РФ, помогите. Надеюсь, такая бестолковая политика руководства Великобритании все-таки не будет реализована. Мы всегда очень уважительно относились к Британии, ее политическому опыту и былому величию. Поэтому надеюсь, что они не скатятся до уровня страны-провокатора», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, Великобритания немного переоценивает свои возможности и силы, поскольку тот же батальон в Эстонии вряд ли может сыграть какую-то весомую роль в современных реалиях.

«Самолеты, ну хорошо, пусть посылают. А их суда в Черном море и так постоянно болтаются, пытаясь нарушить нашу границу в районе Крыма. Мы им уже сделали предупреждение, если еще раз зайдут с нарушениями, то будет огонь на поражение», — подчеркнул сенатор.

Ранее в минобороны Великобритании заявили, что направят военных в Польшу.

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