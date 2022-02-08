В Эстонии предложили увеличить финансирование русскоязычных телеканалов в пять раз

Русскоязычным каналам эстонского производства нужно значительно увеличить финансирование, что позволит Эстонии не переходить к закрытию российских СМИ, предложил бывший член правления эстонского медиахолдинга Postimees grupp Свен Нуутманн, слова которого приводит ERR.

По его мнению, в Эстонии нет необходимости вводить запреты против российского телевещания. Вместо этого он предложил переманить русскоязычную аудиторию на эстонские каналы, вещающие на русском языке. Как полагает Нуутманн, этого можно добиться производством качественного контента.

«Если бы я был в совете ERR, я бы сотрудничал со всеми партиями, чтобы бюджет ETV+ (русскоязычный телеканал Эстонского национального телерадиовещания. — «Газета.Ru») увеличился как минимум в пять раз. На выделяемые сейчас 3 млн евро невозможно делать телеканал. Но у ETV+ есть все предпосылки, чтобы стать сильным русскоязычным телеканалом», — уверен Нуутманн.

Ранее сообщалось, что эстонские журналисты обнаружили базу спецназа США на территории страны.