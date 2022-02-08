Кулеба требует от ЕС прекратить обращать внимание на мнение России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому союзу нужно перестать смотреть на ситуацию «через призму России» и видеть в Украине будущего члена ЕС, сообщает РИА «Новости».

«Украина нуждается в единстве ЕС, решительности в вопросе применения болезненных санкций к России и амбициозности по отношению к Украине. Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины, как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС», — заявил Кулеба.

Он заявил, что Украина не входит и не должна попасть в зону влияния России.

«Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее», — заявил Кулеба.

Ранее в Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским.