Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с главой России Владимиром Путиным чувствовалось напряжение. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Он (Владимир Путин — ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым», — сказал Макрон журналистам по итогам визита в российскую столицу.

Встреча Путина и Макрона прошла 7 февраля в Москве, политики обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.

8 февраля французский президент прибыл в Киев, где проведет переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев поставки оружия.