Песков назвал абсурдным прогноз о том, что Кремль может потребовать отставку лидера КПРФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным прогноз экспертов аналитического «Агентства стратегических коммуникаций» о том, что Кремль может потребовать отставку лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Формулировка достаточно абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдна», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что КПРФ — это не парламентская партия, которая имеет в парламенте крупную фракцию.

«Поэтому говорить про какой-то дестабилизирующий фактор (со стороны КПРФ — прим.) тоже не совсем верно», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее эксперты аналитического «Агентства стратегических коммуникаций» в своем докладе о возможной смене власти заявили, что с 2022 года партия КПРФ значительно повысила свой рейтинг среди российских граждан. Партия стала популярнее за счет «аккумуляции протестного электората, в том числе сторонников несистемной оппозиции». Эксперты предположили, что такая ситуация может представить «серьезную угрозу» нынешней политической системе и потребует действий от Кремля, в частности, может быть заменен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.