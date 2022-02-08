Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официальной Анкары предложении организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Что касается встречи с Зеленским, априори от нее никто не отказывался. Если эта встреча поможет разрубить этот узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встретиться с кем угодно», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что для проведения таких переговоров нужно определить их цель.

«Сначала нужно понять, встречаться [президентам РФ и Украины] с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.