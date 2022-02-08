Экс-представитель Госдепа по Украине объяснил, почему НАТО не обязана защищать Украину

Киеву не следует рассчитывать на защиту со стороны НАТО в случае возможного конфликта с Россией, ссылки на пятую статью Устава организации в данном случае неуместны. Об этом в эфире «Четвертого канала» заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Он напомнил, что согласно этому пункту, в случае нападения на члена альянса союзники должны встать на его защиту. Однако, по словам Волкера, в случае с Украиной ситуация обстоит иначе и альянс старается избежать двузначности.

«Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней», — подчеркнул Волкер.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Киев делает все возможное для вступления в НАТО и нужно продолжать работать в этом направлении.