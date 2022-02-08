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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде заявили, что Украина стала проблемой и «занозой» в международных отношениях

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Sergei Chuzavkov/AP

Бесконечное число переговоров иностранных политиков и дипломатов вокруг Украины не имеют ничего общего с решением конкретно украинской проблемы, а сам Киев стал головной болью в международных отношениях. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Он выразил мнение, что эти разговоры являются частью «большой игры», которая ведется вокруг Украины. А ее территория — это поле для игры, которая может превратиться в театр военных действий.

По словам Волошина, президент Украины Владимир Зеленский не смог наладить отношения с Россией, и теперь между этими странами может возникнуть серьезный конфликт.

«Он (Зеленский — прим.) абсолютно не смог выстроить нормальный диалог с Вашингтоном, и на сегодня администрация [американского президента Джо] Байдена в силу своего антироссийского курса вынуждена мириться с нахождением Зеленского в главном кабинете в Киеве. Но, будь их воля в другое — мирное и спокойное — время, они сделали бы все, чтобы от него избавиться», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, Зеленский и его окружение настолько дискредитировали себя, что сейчас их политику не воспринимает как украинская политическая элита, но и «западные партнеры».

Ранее газета Politico сообщала, что большая часть американцев не видят Украину в союзниках США.

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