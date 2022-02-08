Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США не осталось новых СПГ-проектов 12:55
В профсоюзе «Учитель» не видят смысла в посте уполномоченного по правам... 12:50
Гинцбург заявил, что сроки испытаний назальной вакцины «Спутник V» могут быть... 12:50
Сотрудница московского театра потеряла 5 млн рублей из-за трейдеров 12:49
НАК: в нескольких российских регионах предотвратили теракты 12:48
Глава минздрава ФРГ ответил на вопрос о возможном окончании пандемии... 12:45
В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без прав и конфисковать авто... 12:42
В Петербурге возбудили уголовные дела из-за некачественной уборки города зимой 12:41
Российская сноубордистка заявила о несправедливости регламента Олимпиады 12:40
Наташа Королева отпустила сына на «самостоятельные хлеба» 12:39

Макрон прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с Зеленским

Президент Франции Макрон прибыл в Киев, где он встретится с Зеленским

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Thibault Camus/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где у него состоится встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Макрона, прибывшего на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал он.

Дипломат также рассказал, что на Украину прибыли глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. Они упомянули о неких предложениях французского президента, которые могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине. Именно их Макрон будет обсуждать 8 февраля в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть