Макрон прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где у него состоится встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Макрона, прибывшего на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал он.

Дипломат также рассказал, что на Украину прибыли глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. Они упомянули о неких предложениях французского президента, которые могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине. Именно их Макрон будет обсуждать 8 февраля в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев.