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Лукашенко: пытавшиеся устроить госпереворот в 2020 году попробуют снова «взбудоражить людей»

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те, кто пытался устроить переворот в республике в 2020 году, попробуют снова «взбудоражить людей», сообщает БЕЛТА.

«Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают», — сказал белорусский лидер на заседании Совбеза республики.

По словам Лукашенко, на неудавшуюся попытку переворота в Белоруссии потрачено более $6 млрд.

«Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его «неудачной попыткой неконституционного переворота», — отметил лидер страны.

Ранее Лукашенко сообщил, что его якобы пытаются убить. Отвечая на вопрос о покушениях на его детей, он подчеркнул, что «это запредельно и является уже не красной линией». По его словам, когда он сам перестанет быть президентом, его дети не пойдут в политику.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко одержал победу. Второе место, как утверждают в ЦИК, заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.

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