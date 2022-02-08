В Италии усомнились в наличии у США плана действий относительно Украины

У США вряд ли есть конкретный план действий относительно Украины. Такое мнение выразил обозреватель итальянской газеты La Stampa Лучио Караччоло.

«Вместо умной тактической непредсказуемости у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском «вторжении», который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить», — написал журналист.

Он отметил, что на Соединенных Штатах лежит ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно их действия заставили Москву обратить внимание на Восток. По мнению Караччоло, Запад начал разрывать отношения с Россией в 2014 году, когда бывший американский президент Барак Обама поддержал государственный переворот на Украине.

Журналист подчеркнул, что США и Европе стоит задуматься о «возвращении» России на Запад, это поможет подорвать основы взаимодействия Москвы с Пекином. В противном случае западные страны, в первую очередь Европа, окажутся в «тупиковом туннеле», и начало этом положит новый шквал санкций и контрсанкций.

«В этих условиях Риму тем более необходимо заявить о себе. Еще ничего не потеряно», — подытожил автор.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае вторжения России на Украину.