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Сенатор Ковитиди: из-за военной помощи Украине Польша может лишится членства в ОБСЕ

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Czarek Sokolowski/AP

Заявления Польши о поставках вооружений Украине ставит под вопрос членство республики в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди, передает РИА «Новости».

«Все это дает основания для обсуждения вопроса не только о недопустимости председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и возможности ее членства в ОБСЕ», — сказал парламентарий.

Он отметил, что действия Варшавы грубо противоречат Хельсинскому заключительному акту — основополагающему документу ОБСЕ.

Ранее министр обороны Польши Блащак сообщал, что Варшава отправит на Украину новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун» (в оригинале Piorun), которые являются глубокой модернизацией ПЗРК «Гром», разработанных на основе советских ПЗРК «Игла» и «Игла-1». Вместе с комплексами Польша также поставит боеприпасы для них.

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