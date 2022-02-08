Стало известно, когда Путин огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, в числе возможных дат рассматриваются 1 и 3 марта.

По словам одного из собеседников издания в правительстве, в настоящее время ведется «проработка основных тем выступления» главы государства. Другой источник заявил, что послание состоится до обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу, который запланирован на 1 марта. Если Владимир Путин огласит послание в этот же день, то он выступит раньше из-за разницы во времени. Ожидается, что в ходе послания президент России озвучит позицию страны по гарантиям безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать «Ведомостям» дату послания и пообещал «сообщить своевременно» о дате выступления российского лидера.

В конце прошлого года Песков заявлял, что послание планируется на «начало года». Позднее он сообщал, что обращение будет организовано «после января».