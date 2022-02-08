В МИД надеются, что Евросоюз не станет вводить санкции против России

Россия надеется, что Евросоюз не станет вводить против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что, в отличие от Вашингтона, который «лишен какой бы то ни было адекватности подхода на санкционном поприще», благоразумие в Брюсселе возобладает и ЕС не будет задействовать ограничительные меры, от которых пострадала бы в первую очередь устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.