Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в научной сфере в феврале 08:19
Фигурист Кондратюк объяснил, почему ошибся в короткой программе на ОИ 08:18
Россиянам рассказали, как вернуть излишне уплаченные налоги 08:08
Канадский лыжник признался, что его шокировало поведение Спицова 08:07
Китай выступил против расширения НАТО 08:01
Агент: вопрос старения не применим к Овечкину 08:00
Турецкая актриса Ханде Эрчел отказалась комментировать разрыв с Керемом Бюрсином 07:58
Черчесов: никакой информации о сборной России тренеру сборной Польши я бы не дал 07:43
Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов 07:42
Российский фигурист Кондратюк ответил, почему Валиева так хороша 07:34

В Европе не исключили кабульского сценария для Киева

Депутат парламента Швеции призвал обеспечить безопасность представителей посольства в Киеве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Депутат парламента Швеции Бьорн Седер заявил, что следует поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства страны на Украине и не исключил, что в Киеве может случиться кабульский сценарий, передает RT.

По его словам, США и Великобритания намерены вывезти ряд сотрудников своих дипмиссий из украинской столицы. В Вашингтоне и Лондоне заявили, что к принятию этого решения их побудила якобы «нарастающая угроза со стороны России».

Однако Швеция и другие страны — члены Евросоюза пока не предпринимают аналогичных шагов, указал парламентарий.

Он также обратил внимание, что шведский МИД «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после того, как власть в Афганистане захватил «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве может переехать на запад Украины в связи с опасениями по поводу возможной эскалации в стране.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть