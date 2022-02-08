В Европе не исключили кабульского сценария для Киева

Депутат парламента Швеции Бьорн Седер заявил, что следует поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства страны на Украине и не исключил, что в Киеве может случиться кабульский сценарий, передает RT.

По его словам, США и Великобритания намерены вывезти ряд сотрудников своих дипмиссий из украинской столицы. В Вашингтоне и Лондоне заявили, что к принятию этого решения их побудила якобы «нарастающая угроза со стороны России».

Однако Швеция и другие страны — члены Евросоюза пока не предпринимают аналогичных шагов, указал парламентарий.

Он также обратил внимание, что шведский МИД «с опозданием» отреагировал на афганские события в части эвакуации персонала из посольства в Кабуле после того, как власть в Афганистане захватил «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве может переехать на запад Украины в связи с опасениями по поводу возможной эскалации в стране.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.