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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу

Экономист Скаршевский заявил, что Зеленский будет «консервировать» и «затягивать» текущую ситуацию в Донбассе

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Gleb Garanich/Reuters

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «план Б» в отношении Донбасса. С таким утверждением он выступил в эфире телеканала «Наш».

Экономист отметил, что уже расшифровал этот план.

«Правда, у него и план А не очень хорошо получился. План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Сейчас, даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен принимать все законы с украинской стороны? Верховная Рада. А примет ли Рада — конечно же нет», — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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