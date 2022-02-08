Британский премьер Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием мощи в Европе

Премьер-министр Великобритании прокомментировал ситуацию на Украине. Он выразил надежду, что ее удастся урегулировать средствами дипломатии, говорится в материале газеты Times.

По мнению Британского министра, кризис на Украине стал крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны. Он также считает, что нынешняя ситуация в стране затмевает произошедшее на Украине в 2014 году (возврат Крыма России).

«Принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис», указал Джонсон. Основа успешного диалога, по мнению политика, — это деэскалация конфликта.

Также премьер сообщил, что Великобритания усилит многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии и Объединенные экспедиционные силы — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.

Рассматривается возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС. Джонсон указал, что наращивание мощностей связано с якобы планируемым вторжением России на Украину.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.