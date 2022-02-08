Путин порекомендовал Украине думать на перспективу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо подумать об исторических перспективах развития Украины и взаимодействия с РФ. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

«Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (экс-президент Украины Петр Порошенко — «Газета.Ru») там под следствием», — cказал российский лидер.

Он указал, что это касается внутриполитической борьбы. Также глава государства порекомендовал посмотреть на ситуацию по-другому.

«Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией», — сказал политик.

Он также выразил мнение, что Киеву следует подумать «о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни».

Во время пресс-конференции Путин сообщил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того будут трудности.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Сам Порошенко отказался давать показания по делу о госизмене.