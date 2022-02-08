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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство США на Украине может переехать

BuzzFeed: американское посольство в Киеве рассматривает возможность переезда в западную часть Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины в связи с опасениями по поводу возможной эскалации в стране. Об этом пишет портал BuzzFeed, ссылаясь на осведомленные источники.

По их информации, посольство еще не приняло решение, но при этом «активно обсуждается переезд» в западную часть государства.

Как сообщает портал, в Госдепартаменте Соединенных Штатов в ответ на запрос заявили, что «на данный момент сообщить нечего», посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Ранее посольство США на Украине повторно призвало соотечественников покинуть страну и опубликовало дорожную карту с перечнем государств для отъезда.

До этого стало известно, что Госдеп разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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