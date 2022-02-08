Макрон указал на необходимость новых механизмов обеспечения стабильности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует выработать новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также призвал «найти мирный путь в Европе и путь стабильности» в этом регионе.

«Сейчас еще есть для этого возможность и время», — подчеркнул французский лидер.

Встреча лидеров Франции и России прошла 7 февраля в Кремле.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.

Также Боррель отметил, что позиции России и западных стран по безопасности продолжают «оставаться далекими друг от друга».