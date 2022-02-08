Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шольц рассказал, чью сторону занимает Германия в противостоянии России и Запада 02:02
Россия анонсировала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности 01:59
Путин пообещал Порошенко политическое убежище 01:56
Врач об матче Россия — Канада в масках: полный маразм, зря наши пошли... 01:53
Путин предупредил о последствии нападения Украины на Крым 01:47
Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся 8 февраля 01:46
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы... 01:35
Путин оценил предложенные Россией гарантии безопасности в Европе 01:31
Путин высказался о расширении НАТО на Восток 01:13
Путин заявил о непричастности властей РФ с компаниями в Мали 01:12

Макрон указал на необходимость новых механизмов обеспечения стабильности в Европе

Макрон заявил, что необходимо найти новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Thibault Camus/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует выработать новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также призвал «найти мирный путь в Европе и путь стабильности» в этом регионе.

«Сейчас еще есть для этого возможность и время», — подчеркнул французский лидер.

Встреча лидеров Франции и России прошла 7 февраля в Кремле.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.

Также Боррель отметил, что позиции России и западных стран по безопасности продолжают «оставаться далекими друг от друга».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть