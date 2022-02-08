Путин заявил о непричастности властей РФ с компаниями в Мали

Российские власти не имеют ничего общего с компаниями, работающими в Мали. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

«Что касается Мали, господин президент [Франции] неоднократно ставил этот вопрос, мы с ним обсуждали, и он знает нашу позицию. Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали», — указал Путин.

Российский лидер добавил, что насколько известно властям РФ от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось. Речь идет о частных военных компаниях (ЧВК) в Мали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения о российских ЧВК в Мали «высосаны из пальца».

Как считает российский дипломат, западные страны, в том числе США и Франция, также предоставляют услуги своих частных военных компаний. Он отметил, что российские власти никак не связаны с ЧВК.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер». Парли подчеркнула, что Франция считает «невозможным» сосуществование с наемниками. Она добавила, что страна «не отказывается от своих обязательств в Мали». По ее словам, на местах остаются тысячи солдат, которые ведут борьбу с террористами, и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.