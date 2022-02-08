Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил, что они договорились после поездки лидера Франции в Киев созвониться. Об этом пишет ТАСС.

«Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве», — прокомментировал планы Путин. Он уточнил, что после поездки Макрона на Украину они «обменяются мнениями на этот счет».

Макрон встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. МИД Украины назвал цель встречи. Украинские власти обсудят с президентом Франции в ходе его визита в Киев 8 февраля поставки вооружения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также Путин на пресс-конференции назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.