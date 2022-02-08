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Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ по безопасности

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности. С таким заявлением глава государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

По его словам, во время переговоров обе стороны продолжили обмен мнениями насчет адресованных Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу предложений Москвы о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности.

Как указал российский лидер, согласно полученным от США и НАТО 26 января ответам, «центральные озабоченности» РФ, «к сожалению», были «проигнорированы».

«Причем западные партнеры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. Мы, собственно говоря, с этим никогда и не спорили. Правда у самих этих союзов и альянсов нет обязанности принимать всех, кто этого желает», — сказал Путин.

Встреча лидеров Франции и РФ прошла 7 февраля в Кремле.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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