Канцлер ФРГ заявил о существующей военной угрозе Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть военная угроза Украине, об этом нельзя молчать, и это очевидно. Мы видим, сколько российских военных частей размещено вдоль границы Украины. И это серьезная угроза безопасности Европы», — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что санкции против России в случае дестабилизации на Украине будут очень жесткими и всеобщими. Он отметил, что Германия ясно дала понять, что если дело дойдет до военной агрессии против Украины, то будут предприняты жесткие, сообща согласованные и обширные санкции.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин готов заплатить высокую цену за безопасность Украины.

Она подчеркнула, что Германия сделает все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Для этого сообща был подготовлен ряд жестких мер против России. Бербок подчеркнула, что эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. Она добавила, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего Германии – они готовы заплатить за это высокую экономическую цену.