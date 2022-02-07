Переговоры Путина и Макрона завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Кремле закончились. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции», — сказал Песков.

Встреча началась в 18.33 по московскому времени и продлилась более пяти часов. По данным ТАСС, лидеры двух стран часть беседы провели за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом.

Открывая переговоры, Путин отметил, что между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами».

Лидер Франции заявил, что этот разговор может начать путь к деэскалации ситуации вокруг Украины. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Макрон прилагает много усилий для решения проблем безопасности.

Во время встречи президент России обратился к французскому коллеге на «ты», говоря об урегулировании кризиса на Украине.

Планируется, что по итогам встречи Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.