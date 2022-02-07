Псаки не увидела противоречий в заявлениях Киева и Вашингтона по Украине

Администрация Белого дома не видит противоречий в высказываниях должностных лиц в Вашингтоне и Киеве по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Мы в действительности не рассматриваем это как конфликт», — сказала представитель Белого дома в ответ на просьбу пояснить различия в оценке ситуации вокруг Украины, звучащие в заявлениях официальных лиц в Киеве и Вашингтоне.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.

В то же время помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия может вторгнуться в любой момент и попытаться «аннексировать Донбасс».

При этом замминистра финансов США Адевале Адейемо рассказал, что власти США предпринимают шаги для подготовки к кризису, который может случиться из-за возможного наплыва беженцев с Украины в другие страны. Он пояснил, что Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы гарантировать подготовку к потенциальному кризису с беженцами.