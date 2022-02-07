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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Названа «стратегическая» карта Путина в отношениях с США

Sabah: Запад «вставляет палки в колеса» в урегулировании украинского кризиса

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Saul Loeb/AP

Запад «вставляет палки в колеса» вместо того, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса, в то время как противостояние с Вашингтоном сближает Россию и Китай. Об этом пишет обозреватель Sabah Бурханеттин Дуран.

По мнению автора, параллельно с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается создать возможность для мирного решения украинского кризиса.

«На мой взгляд, Эрдоган дает сигнал о том, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом понимает озабоченности России в сфере безопасности», — пишет он.

Он напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в день открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявили, что отношения двух стран «превосходят военно-политические союзы времен холодной войны», а дружба между государствами «не имеет границ».

«Это сближение пока далеко от геополитического блока в противовес США и ЕС. Конечно, между Россией и Китаем существуют определенные области конкуренции <...> [Однако] кажется, что конфронтация администрации [президента США Джо] Байдена с Китаем и Россией сблизила эти две страны. Путин, который не смог получить желаемых заверений от США и НАТО, разыгрывает самую стратегическую карту в своих руках и сближается с Китаем», — заявляет Дуран, добавляя, что Москва расширяет свое сотрудничество с единственным соперником Вашингтона в борьбе за гегемонию.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны – участницы «большой семерки» могут организовать онлайн-встречу с представителями других стран Евросоюза, чтобы обсудить украинский кризис и санкции против России в случае ее возможного вторжения. В публикации отмечается, что на встрече кроме Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании будут присутствовать представители европейских государств, не являющихся членами G7.

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Отношения России и США
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