Страны G7 обсудят антироссийские санкции

Страны – участницы «большой семерки» могут организовать онлайн-встречу 24 февраля с представителями других стран Евросоюза, чтобы обсудить украинский кризис и санкции против России в случае ее возможного вторжения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что на встрече кроме Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании будут присутствовать представители европейских государств, не являющихся членами G7.

Один из источников агентства подчеркнул, что на встрече планируют сохранить конструктивных подход, который может поспособствовать дипломатическому разрешению кризиса. Другой источник Bloomberg добавил, что дата обсуждения окончательно не определена и в дальнейшем может быть изменена в зависимости от развития событий.

Ранее стало известно, что США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете антироссийских санкций в отношении России.

Уточняется, что официальные лица США и ЕС планируют завершить разработку мер по ограничению экспорта в Россию ключевых технологий, которые производят западные компании.