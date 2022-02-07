Представитель Эрдогана заявил о подготовке визита Путина в Турцию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, дата станет известна в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — рассказал Калын.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, когда Владимир Путин поедет в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в первую очередь в Анкаре будет проведена двусторонняя встреча.

«Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского — здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет», — добавил Песков.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.