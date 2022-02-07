Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Полиция Джорджии приняла выброшенную куклу за тело девушки 22:59
Названа «стратегическая» карта Путина в отношениях с США 22:53
Генштаб России подписал соглашение с ВсКО о привлечении казаков... 22:47
Лыжник Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о допинге 22:43
Страны G7 обсудят антироссийские санкции 22:29
Большунов не дал потрогать Губерниеву золотую олимпийскую медаль 22:28
Врач перечислил признаки повторного заражения «омикроном» 22:24
Джикия: если бы я и Левандовски играли один на один, то я бы не приехал 22:11
Директор гимназии прокомментировала увольнение учителя за чтение Хармса 22:07
Зампостпреда России при ООН Полянский: некоторые санкции СБ ООН утратили свою... 22:05

Представитель Эрдогана заявил о подготовке визита Путина в Турцию

Представитель Эрдогана Калын: готовится визит Путина в Турцию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, дата станет известна в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — рассказал Калын.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, когда Владимир Путин поедет в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в первую очередь в Анкаре будет проведена двусторонняя встреча.
«Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского — здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет», — добавил Песков.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть