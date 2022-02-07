Берлин перечислил Киеву сценарии опаснее танковой атаки

Прекращение поставок энергоносителей на Украину и кибератаки опаснее для Киева, чем танковая атака. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», — сказала глава немецкой дипломатии.

Она также добавила, что Германия готова к разным сценариям развития ситуации. По ее словам, Берлин внимательно следит за перемещениями войск и учениями на украинской границе.

Кроме того, глава МИД ФРГ подчеркнула, что Германия готова заплатить высокую цену за безопасность Украины.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».