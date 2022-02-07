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Госсекретарь США объяснил, когда Украина будет готова признать особый статус Донбасса

Госсекретарь США Блинкен: Украина будет готова признать особый статус Донбасса при «должной последовательности шагов» по минским соглашениям

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Pool Reuters/AP

Соединенные Штаты полагают, что Украина будет готова «двигаться вперед» в признании особого статуса Донбасса при «должной» последовательности шагов в реализации так называемых минских соглашений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА «Новости».

«В [минских] соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я думаю, что при должной последовательности шагов украинцы будут готовы двигаться вперед», — сказал госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон и Киев «едины во мнении», что минские соглашения являются способом разрешения конфликта в Донбассе. Основным механизмом для деятельности по реализации договоренностей при этом он назвал «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина).

«Украина неоднократно за последние годы стремилась двигаться вперед с имплементацией Минска», — подчеркнул Блинкен.

Сам Киев неоднократно заявлял, что минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на условиях России, в основе которых лежит прямой диалог между Украиной и представителями ДНР и ЛНР.

В конце января состоялись первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата». Они дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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