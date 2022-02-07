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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин объяснил Макрону, как разобраться с устройством-переводчиком

Путин во время переговоров в Кремле помог Макрону разобраться с устройством для перевода

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Президент России Владимир Путин во время российско-французских переговоров, проходящих в Москве, помог разобраться с устройством-переводчиком своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Видео опубликовано на YouTube-канале издания РБК.

За кадром Путин уточнил, как будут переводить слова двух лидеров во время переговоров. Затем он заметил, что на столе перед ним и Макроном лежат устройства для синхронного перевода.

Президент России начал говорить, но, предположительно, увидел, что у Макрона не получается разобраться с устройством-переводчиком. После этого Путин остановился и жестом показал президенту Франции, что ему следует надеть наушник, после чего президенты смогли понять друг друга.

Ранее Путин и Макрон начали переговоры в Кремле.

Ожидается, что лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

В Кремле ранее сообщили, что Макрон намерен поделиться с Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрешения напряженности вокруг ситуации с Украиной.

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