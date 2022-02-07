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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин перешел на «ты» с Макроном

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном обратился к нему на «ты». Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский президент отметил усилия французского коллеги по решению кризиса на Украине.

«Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет», — сказал Путин.

Макрон, в свою очередь, подчеркнул необходимость обсуждения вопросов коллективной безопасности, безопасности в регионе и «нормандского формата».

«Я рад, что <...> мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность <...> и доверие для всех», — заявил Макрон, призывая все страны к ответственному отношению и диалогу, который, по его словам, может стать залогом безопасности на континенте.

Встреча лидеров двух стран проходит в Кремле. Ожидается, что лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.

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