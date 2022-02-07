Макрон: встреча с Путиным может начать путь к деэскалации ситуации вокруг Украины

Сегодняшний разговор может начать путь к деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно, диалог необходим. Украинский вопрос очень важный, поговорим по нему, другим темам, надеюсь, сможем найти ответ для всей Европы», — заявил Макрон.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что Макрон прилагает много усилий для решения внутриукраинского кризиса и других проблем безопасности.

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно разрешение внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — сказал президент России.

Встреча лидеров двух стран началась ранее в Кремле. Ожидается, что лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.