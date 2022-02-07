Эрдоган уверен в мирном разрешении кризиса в отношениях России и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что напряженность между Россией и Украиной будет разрешена мирным путем. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция приложила необходимые усилия для прекращения напряженности между Россией и Украиной и действовала с целью снижения напряженности. Он считает, что кризис будет урегулирован мирным путем и дипломатическими методами в рамках минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права», — рассказали в канцелярии.

Также турецкий лидер подчеркнул, что «с удовольствием» может провести саммит на уровне глав государств России и Украины или технические переговоры.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине. В конце января состоялись первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина). Они дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений.

Однако для проведения встречи на уровне глав государств, как объяснили в Кремле, необходимо, чтобы Киевом выполнялось «хоть что-то из договоренностей».