Семья задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги потеряла ее

Семья задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги не имеют информации, где она находится, и когда начнется суд. Об этом сообщает Telergam-канал »Sputnik Беларусь».

«Вообще нет никакой информации, когда начнется суд, назначена ли уже дата начала судебного заседания. Мы звонили в суд, но нам ничего не говорят», — сказал отчим обвиняемой Сергей Дудич. По его словам, суд может пройти в закрытом режиме. Дудич также не знает, где сейчас находится его падчерица. По последней информации, она отбывала домашний арест в городе Лида.

По данным Генпрокуратуры Белоруссии, Сапега была создателем и администратором ряда Telegram-каналов, которые дискредитировали действующую власть этой страны. Утверждается, что они также были направлены на разжигание социальной розни, вражды и организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан. Россиянка была задержана 23 мая 2021 года после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором она летела, совершил экстренную посадку в Минске из-за ложного минирования.

Ранее в январе 2022 года уголовное дело в отношении Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Ей предъявлено окончательное обвинение по семи статьям, в том числе за организацию угроз силовикам и разжигании вражды.