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Запланированная встреча президента Зеленского и главы МИД ФРГ Бербок отменилась

Reuters узнал об отмене планировавшейся встречи главы МИД ФРГ с Зеленским в Киеве

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Планировавшаяся ранее встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отменилась. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, встреча не состоится «из-за проблем с графиками».

Вместо этого министр иностранных дел ФРГ проведет встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.

В январе Зеленский и Бербок обсудили ситуацию вокруг Украины и выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате». Стороны также затронули вопросы, касающиеся укрепления безопасности Украины. Зеленский отметил, что газопровод «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом и оружием», который направлен «против Украины и всей Европы».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована нежеланием Германии продавать Киеву оружие.

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