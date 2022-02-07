Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ЕС запросил помощи у экспортеров топлива 18:22
На Украине заявили о планах построить «плавучий космодром» к 2025 году 18:14
Тарасова о предложении исключить фигурное катание из Олимпийских игр: придурков... 18:13
На Украине заочно арестовали экс-министра энергетики Демчишина 18:12
Полиция задержала участницу группы Pussy Riot Алехину 18:11
Россияне рассказали, автомобили каких марок собираются покупать... 18:01
Раскрыты объемы поставок газа по «Северному потоку» в 2021 году 18:01
Ученые обнаружили в костях морских млекопитающих избыток дейтерия 17:57
Российская саночница Иванова занимает третье место после первого дня соревнований... 17:57
Наташа Королева после развода оставила квартиру Игорю Николаеву 17:52

Мишустин поручил подписать соглашение с Минском о поставке гумпомощи в Сирию

Премьер Мишустин поручил МИД и Минобороны подписать договор с Минском о помощи Дамаску

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе.

Помимо этого, проект соглашения РФ с Белоруссией об оказании помощи Сирии предусматривает отправку в республику белорусского воинского контингента. Так, согласно документу, «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал «Газете.Ru», что экономическая ситуация в Сирии очень непростая. По его словам, 9 из 10 сирийцев находятся за чертой бедности. Кроме того, ситуация в республике осложняется пандемией коронавируса. По данным ВОЗ, в Сирии сейчас полноценно работает только 50% медицинских учреждений. Сегодня около 75% населения Сирии зависят от гуманитарной помощи, отметил Саблин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть