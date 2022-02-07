Мишустин поручил подписать соглашение с Минском о поставке гумпомощи в Сирию

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе.

Помимо этого, проект соглашения РФ с Белоруссией об оказании помощи Сирии предусматривает отправку в республику белорусского воинского контингента. Так, согласно документу, «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал «Газете.Ru», что экономическая ситуация в Сирии очень непростая. По его словам, 9 из 10 сирийцев находятся за чертой бедности. Кроме того, ситуация в республике осложняется пандемией коронавируса. По данным ВОЗ, в Сирии сейчас полноценно работает только 50% медицинских учреждений. Сегодня около 75% населения Сирии зависят от гуманитарной помощи, отметил Саблин.