Макрон прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кремле рассказали, что французский лидер намерен поделиться с российским коллегой определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности вокруг ситуации с Украиной. По итогам будет проведена пресс-конференция.

Газета Politico писала, что президент Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

8 февраля французский лидер отправится на Украину.

Обозреватель CNN Дэвид Андельман полагает, что Макрон может занять место бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и стать ключевым переговорщиком с Россией от стран Запада.