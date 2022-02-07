Макрон рассказал о своих ожиданиях от беседы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV.

«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса», — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

Макрон заявил, что собирается выработать с Путиным «исторические решения».

Также стало известно, что президент Франции рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным.

По мнению экспертов, французский лидер намерен разрешить украинский кризис в том числе для того, чтобы выделиться перед выборами, которые состоятся во Франции в апреле 2022 года, и показать, что он способен обеспечить существование страны на международной арене.