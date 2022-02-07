В Британии назвали истинную причину атаки Байдена на Россию

Несмотря на раскачивание темы якобы российского вторжения на Украину, Вашингтон считает реальной угрозой Пекин, а не Москву. Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл.

Журналист отметил большое количество сомнительных заявлений со стороны американских и британских политиков, а президент США Джо Байден даже заявил, что «вторжение» на Украину грозит изменением миропорядка.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

По мнению Тисдолла, вероятность начала войны очень мала, а кризис завершится «пшиком», после которого Великобритания объявит о победе, европейские политики — о дипломатическом успехе. При этом сами европейцы, как отмечает журналист, после всей нагнетаемой истерии спросят, в чем дело.

«Ответ <…> в одном слове: Китай. Эта ось (Москва — Пекин. — Прим. ред.) станет определяющей для грядущей эпохи», — пишет Тисдолл.

При этом, несмотря на поддержку НАТО и защиту интересов в Европе, обострение в отношениях с РФ, Байден нацелен на борьбу с Китаем, объяснил обозреватель. По словам Тисдолла, именно Пекин может изменить мироустройство не в пользу США, поэтому Вашингтон видит угрозу в российско-китайском сотрудничестве.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина говорит о дальнейшем сближении России и КНР.