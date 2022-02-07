Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ЕС запросил помощи у экспортеров топлива 18:22
На Украине заявили о планах построить «плавучий космодром» к 2025 году 18:14
Тарасова о предложении исключить фигурное катание из Олимпийских игр: придурков... 18:13
На Украине заочно арестовали экс-министра энергетики Демчишина 18:12
Полиция задержала участницу группы Pussy Riot Алехину 18:11
Россияне рассказали, автомобили каких марок собираются покупать... 18:01
Раскрыты объемы поставок газа по «Северному потоку» в 2021 году 18:01
Ученые обнаружили в костях морских млекопитающих избыток дейтерия 17:57
Российская саночница Иванова занимает третье место после первого дня соревнований... 17:57
Мишустин поручил подписать соглашение с Минском о поставке гумпомощи... 17:56

В Китае рассказали об истинной цели США на Украине

Global Times: США говорят о скорой войне на Украине для укрепления позиций в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Власти США активно навязывают точку зрения о неизбежности войны на Украине для укрепления своих позиций в Европе, такое мнение опубликовано в редакционной статье китайской газеты Global Times.

В публикации отмечено, что Россия и Украина неоднократно утверждали о нежелании прямого боестолкновения и силового разрешения споров. Украинские власти — в частности президент Владимир Зеленский и глава минобороны Алексей Резников — говорили, что ситуация на границе с Россией не настолько напряженная, как считают в Вашингтоне.

Авторы статьи напомнили о решении президента США Джозефа Байдена отправить в Восточную Европу три тысячи военных, а еще 8,5 тыс. были приведены в боевую готовность и могут быть также перенаправлены в регион. Отмечается, что на такие шаги Вашингтон идет для усиления сплоченности внутри НАТО

«Вашингтон намеревается (таким образом) провоцировать войны, чтобы укрепить легитимность существования НАТО и внутреннюю сплоченность блока для тесной привязки Европы — которая демонстрирует сепаратистские настроения — к Соединенным Штатам», — сказано в публикации Global Times.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции, которые будут учтены в пакете антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть