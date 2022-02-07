В Китае рассказали об истинной цели США на Украине

Власти США активно навязывают точку зрения о неизбежности войны на Украине для укрепления своих позиций в Европе, такое мнение опубликовано в редакционной статье китайской газеты Global Times.

В публикации отмечено, что Россия и Украина неоднократно утверждали о нежелании прямого боестолкновения и силового разрешения споров. Украинские власти — в частности президент Владимир Зеленский и глава минобороны Алексей Резников — говорили, что ситуация на границе с Россией не настолько напряженная, как считают в Вашингтоне.

Авторы статьи напомнили о решении президента США Джозефа Байдена отправить в Восточную Европу три тысячи военных, а еще 8,5 тыс. были приведены в боевую готовность и могут быть также перенаправлены в регион. Отмечается, что на такие шаги Вашингтон идет для усиления сплоченности внутри НАТО

«Вашингтон намеревается (таким образом) провоцировать войны, чтобы укрепить легитимность существования НАТО и внутреннюю сплоченность блока для тесной привязки Европы — которая демонстрирует сепаратистские настроения — к Соединенным Штатам», — сказано в публикации Global Times.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции, которые будут учтены в пакете антироссийских санкций.