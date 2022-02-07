В Литве предсказали ускоренное вступление Украины в НАТО из-за действий России

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО. Об этом сообщается на сайте телеканала «ТСН».

Депутат подчеркнула, что действия России по недопущению интеграции Украины в Североатлантический альянс не могут лишить ее права свободно вступать в военные или политические блоки. Чмилите-Нильсен добавила, что обещания НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году в отношении Грузии и Украины все еще действуют, несмотря на позицию Москвы.

«Ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии», — подчеркнула депутат.

Ранее американский политолог и историк Дмитрий Саймс заявил, что Соединенным Штатам необходимо официально закрепить отказ для Украины и Грузии на вступление в НАТО, а также признать, что Россия не планирует осуществить вторжение на Украину.

Он отмечает, что стратегия применения военной силы президентом России Владимиром Путиным состоит в ответных действиях на прямую агрессию против России и ее союзников.