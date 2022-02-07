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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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FT: США и ЕС не могут определиться с российским санкционным списком

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Francois Lenoir/Reuters

США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете антироссийских санкций в отношении России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Уточняется, что официальные лица США и ЕС планируют завершить разработку мер по ограничению экспорта в Россию ключевых технологий, которые производят западные компании.

Ранее сообщалось, что США планируют запретить экспорт в Россию смартфонов, деталей для самолетов и автомобилей и других товаров. Также рассматривалось отключение России от SWIFT. Эти меры, считают в США, будут равносильны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Эти меры планируется ввести в случае «вторжения» России на Украину. На Западе готовящиеся рестрикции назвали «самым агрессивным пакетом экономических и финансовых санкций». Они могут затронуть лично президента РФ Владимира Путина и «российских олигархов», писала Financial Times.

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