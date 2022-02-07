Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Даня Милохин описал ощущения от участия в шоу с детектором лжи 13:55
Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардеров на яхты и самолеты 13:54
Ведущая прогноза погоды вышла в эфир с младенцем из-за коронавируса 13:53
Президент Bosch рассказал, сколько продлится дефицит электроники... 13:52
В Госдуме рассказали, когда будет рассматриваться законопроект о похоронном деле 13:52
Глава СКР Бастрыкин доложил Путину о преступлениях мигрантов в России 13:51
МИД РФ о «концентрации» военных на границе с Украиной: где им... 13:50
Тихонов: мы обязаны рассчитывать на олимпийские медали в биатлоне 13:43
Посольство РФ в Японии направило протест в японский МИД из-за действий... 13:42
На севере Москвы нашли мертвым отставного генерала 13:40

Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его пытаются убить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь этого. Через месяц скажу», — ответил на вопрос журналиста белорусский лидер.

На вопрос о покушениях на его детей Лукашенко сказал, что это «запредельно» и является уже не «красной линией».

По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети «люди подготовленные» и он их «не тащит». Он сказал, что его дети «наелись президентства» и не пойдут в политику.

В апреле прошлого года в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Он обвинил в подготовке покушения и госпереворота американские спецслужбы. Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть