Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его пытаются убить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Даже вот ты сидишь рядом со мной и не знаешь этого. Через месяц скажу», — ответил на вопрос журналиста белорусский лидер.

На вопрос о покушениях на его детей Лукашенко сказал, что это «запредельно» и является уже не «красной линией».

По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети «люди подготовленные» и он их «не тащит». Он сказал, что его дети «наелись президентства» и не пойдут в политику.

В апреле прошлого года в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Он обвинил в подготовке покушения и госпереворота американские спецслужбы. Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.