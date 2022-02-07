Песков: Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах», — сказал он на брифинге с журналистами.

Мюнхенская конференция намечена на 18-20 февраля и пройдет впервые за два года в очном формате. Ранее организаторы отказывались от этого формата из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступил за поставки Германией оружия Украине и изменении позиции по «Северному потоку — 2».

Также он обвинил Путина в прославлении сталинизма. По его словам, президент России живет в мире ностальгии, где международное право не играет никакой роли.