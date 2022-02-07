В Кремле рассказали о присутствии журналистов Deutsche Welle на встрече Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о присутствии на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца представителей немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, тогда они смогут работать. Другое дело, что компания не сможет иметь своего корреспондентского пункта и осуществлять вещание на территории Российской Федерации», — пояснил представитель Кремля.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что визит Шольца в Москву состоится 15 февраля. Tagesspiegel также уточняло, что во время визита его не будут сопровождать представители Deutsche Welle, так как ранее им было отказано в участии в этом мероприятии. Журналистам издания также запрещен допуск на мероприятия в Госдуму, их лишат аккредитации.

Закрытие корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России стало ответной мерой после того, как телеканал RT DE сняли с вещания в Германии.